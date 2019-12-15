Banu Dedeman: "Arzumuz Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Banu Dedeman: 'Arzumuz Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi' - Son Dakika Ekonomi

Banu Dedeman: "Arzumuz Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi"

6 saat önce

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, arzularının Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi olduğunu söyledi.

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, arzularının Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi olduğunu söyledi.

Dedeman Turizm Grubu yöneticileri, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Erzurum Palandöken'deki iki oteliyle 27. kış sezonunun açılışında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Banu Dedeman, temmuz ayında rahmetli olan babası Murat Dedeman'ın 1993 yılında Palandöken Kayak Merkezindeki ilk otel yatırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu otelin Palandöken Kayak Merkezi'nin gelişmesine katkı sağladığını belirten Dedeman, şöyle devam etti:

"Murat Dedeman sadece 1994 yılında hizmete giren Erzurum'daki otelimizin değil, aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi'nin de gelişmesini sağladı. Bu yatırım ile bölge kayak merkezi haline gelerek uluslararası pazarda da yer bulmaya başladı. 25 yılda Palandöken çok yol aldı. Arzumuz Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi."

Dedeman, babasının Palandöken'e sevdasını anlattı

Dedeman, babasının Palandöken'i çok sevdiğini, dağlara aşık, doğayı seven ve kayak sporuna gönül vermiş birisi olduğunu belirterek, "Babam her kış Palandöken'e gelip bu pistlerde illaki bir izini bırakırdı, 1992'den son nefesini verdiği 2019'a kadar bu dağa olan bağını hiç bırakmadı. Özelikle son yıllarda vadi ve güney pistlerinin açılması için çok ısrarcıydı. Kayakçı kimliği, harita bilgisiyle bu dağda çalışmış ve sıkılmadan farklı rotalar çizerek uzun saatler nasıl kayılır bunun izini çıkarıp yetkililere iletmişti." diye konuştu.

Kurumsal yapıyı güçlendirerek 17 olan otel sayılarını 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Dedeman, Anadolu'da Dedeman olmayan tüm il merkezlerinde arsası olup inşaatına henüz başlamamış veya yatırım aşamasında olup inşaatı devam eden ya da mevcut otelini bir zincir marka ile anlaşıp işletmesini işin uzmanına devretmek isteyen otel sahipleri ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Banu Dedeman, babasının Erzurum'a yaptıklarından dolayı yetkililerce büyük bir vefa örneği gösterilerek isminin yaşatılması için bazı girişimlerde bulunulduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her yıl dünyanın farklı ülkelerinde Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, 'Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası' ismi ile bu yıl Palandöken'de yapılacak olmasından dolayı büyük onur duyduk. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya yeni adıyla 'Murat Dedeman Pisti' ev sahipliği yapacak. Piste Murat Dedeman isminin verilmesini sağlayan Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentteki kurum ve sivil toplum kuruluşlarını şükranlarımı iletiyorum."

Banu Dedeman: Arzumuz Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi

Kayak Merkezi, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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