Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu tarafından "Zero To One" etkinliği düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu gerçekleştirdi. Dedeoğlu, "Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler olarak tamamen gönüllü hizmet vermekteyiz. Temel amacımız girişimci ruhlu olan kişilere eğitimler ve seminer düzenleyerek destekte bulunmak. Özellikle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımızla çok sayıda programda bulunduk. Her zaman girişimcilerin yanında olmaya hazırız." diye konuştu.



"Bu ülkenin taze, yetişmiş beyinlere çok ihtiyacı var"



Konferans 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Genç Girişimci" ödülü alan Cihan Buğdaycı'nın konuşmasıyla devam edildi. Hayatına Erzurum'un bir köyünde başladığını, henüz üç aylıkken babasını kaybettiğini anlatan Buğdaycı, ilkokulu çobanlık yaparak okuduğunu sonrasında eğitimine İstanbul'da devam ettiğini anlattı. "Bir şeyleri başarmanın çok zor olmadığını görmemiz gerekiyor" diyen Buğdaycı, "Bu ülkenin taze, yetişmiş beyinlere çok ihtiyacı var. Benim hikayem kitaplarla tanıştığımda başladı. Ben de insanları kitapla değiştirebileceğimi düşünerek "Kitaplaşarak İnsanlar Projesi" ile insanlara kitap okumayı kazandırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Sizler hayallerinize sahip çıktığınız zaman mutlaka o hayal size sahip çıkıyor." dedi.



"Başarısız olmadan başarılı olmak zor"



Programın öğleden sonraki bölümünde ise zeytin çekirdeklerinden plastik üretimini gerçekleştiren Biolive'in kurucusu Duygu Yılmaz girişimcilik hikayesini anlattı. Yılmaz konuşmasında işinden istifa edip zeytin çekirdeklerinden plastik üretme hayalini gerçekleştirmek için İTÜ Kuluçka Programı'na kayıt olmasından ve ekibini kurarak çalışmalarına başlama sürecinden bahsetti. Yılmaz konuşmasında ayrıca ilk iş fikri, İTÜ ve ODTÜ tarafından ofis imkanıyla desteklendiğinden bahsetti. Yaptığı çalışmalarla bir yarışmada ikincilik ödülü aldığını belirten alarak Almanya'ya gönderildiğinden, orada eğitimlere ve firma görüşmelerine katılarak Türkiye'ye döndüğünde Vestel Ventures'tan aldığı yatırım desteğiyle kendi şirketini kurma hikayesini öğrenciler ile paylaştı. Başarısız olmadan başarılı olmanın zor olduğunu söyleyen Yılmaz "Önemli olan vazgeçmemek" dedi.



"Güven olmazsa ticaret, dostluk söz konusu olamaz"



Program Siteplus Entegre Tesis ve Site kurucu ortaklarından Ufuk Çoşkun'un konuşmasıyla devam etti. Çoşkun girişimcilik hikayesinden bahsettiği konuşmasında, "İnsanları etkilemenin en önemli unsuru samimi ve içten olmaktır. İnsanlarla konuşurken ismini söyleyin, onları takdir edin, onlara teşekkür edin. İyi yöneticiler böyle yapar. İletişim kurabilmek belli bir yola girebilmektir. İnsanlarda güven duygusu uyandırmalıyız. Güven olmazsa ticaret, dostluk söz konusu olamaz. Güvende karakter çok önemlidir. Kendinize küçük sözler verin ve bu sözleri tuttuğunuz sürece güveniniz yerine gelir. Özgüveniniz geliştikçe verilen sözleri tutar hale gelirsiniz. Tutarlı olursunuz. Başarılı olmak istiyorsanız güçlü olan yönlerini ortaya çıkartın" dedi.



Etkinlik fotoğraf çekimi ve plaket takdimi ile son buldu. - BALIKESİR