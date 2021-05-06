Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a: İyi ki doğdun hayatımın anlamı

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Ilıcalı, 2016 yılının eylül ayında iş adamı Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında ilk bebeğini kucağına aldı.

"AŞKIM, EN İYİ ARKADAŞIM"

Sosyal medya hesabını herkese kapalı tutan Banu Ilıcalı, eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı bir fotoğrafla kutladı. Kızı Begüm ve eşi ile verdikleri bir kareyi paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum! Eşim, aşkım, en iyi arkadaşım" ifadelerini kullandı.

BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN NE İŞ YAPIYOR?

Efe Ceyhun, uzun yıllar Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ceyhun, Eylül 2018'de 'Game Theory' adlı şirketini kurduğunu ilan etti. Efe Ceyhun ile Banu Ilıcalı da üniversitede tanıştılar. Çift, aşklarını evlilikle taçlandırdılar.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi