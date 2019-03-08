Banu İşçi Sezen’e 3. kez liderlik ödülü
2 saat önce
Turkcell Akademi'nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi'ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü.
Turkcell Akademi'nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi'ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü. Banu İşçi Sezen böylece 3. kez liderlik ödülüne sahip oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:10
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