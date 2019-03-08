Son Dakika Haberleri: Banu İşçi Sezen’e 3. kez liderlik ödülü

Banu İşçi Sezen’e 3. kez liderlik ödülü

2 saat önce

Turkcell Akademi'nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi'ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü.

Banu İşçi Sezen’e 3. kez liderlik ödülü, System.String[]
Turkcell Akademi'nin Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Hindistan'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi'ndeki Dünya Kadın Liderleri Ödülleri etkinliğinde, "Telekom ve İnternet Sektöründe Kadın Lider" ödülüne layık görüldü. Banu İşçi Sezen böylece 3. kez liderlik ödülüne sahip oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:10 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Hindistan, İşçi, Ekonomi
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