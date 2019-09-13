BANÜ Kadın Basketbol Takımı 2. Bölgesel Lig'de mücadele edecek

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar 2. Bölgesel Lig'de mücadele edecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ismiyle 2018 yılında kurulan kulüp, masa tenisi, okçuluk, satranç ve tekvando branşlarının yanı sıra kadın basketbol branşını da bünyesine kattı.

Kulüp Başkanı Barış Yıldırım, yaptığı konuşmada, kadın basketbol kulübünün başarıyı yakalayacağına inandığını belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe de yeni kurdukları basketbol takımının Bandırma'nın sporuna renk katacağını dile getirdi.

Üniversitenin Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Sorumlusu ve kadın basketbol takımının antrenörlüğünü yürütecek olan Arda Elçin ise en düşük bütçeyle en iyi kadroyu kurduklarını belirterek, "Grubumuzda 8 maçımızı deplasmanda, 8 maçımızı ise içeride oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağımız maçlar için Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü yöneticileriyle görüşerek spor salonumuzdan yararlanmak istediğimizi bildireceğiz." diye konuştu.