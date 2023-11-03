Banu Parlak'ın Gözaltına Alınması Öncesi Dalga Geçtiği Video Ortaya Çıktı

Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak'ın Dilan Polat'ın gözaltına alındığı anlarla ilgili dalga geçtiği video gündem oldu.

DİLAN POLAT'I SUÇLAMIŞTI

Dilan ve Engin Polat'ın kara para akladığı iddiası gündeme geldiği günlerde Banu Parlak detayı epey gündemi meşgul etmişti. Banu Parlak, sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve Dilan ve Engin Polat'ın kendisini vurdurmak için tetikçi yolladıklarını söylemişti.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARLA DALGA GEÇTİ

Dilan Polat ile aralarındaki gerginliği sık sık sosyal medya üzerinden gözler önüne seren Banu Parlak, Polat ailesinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasını tiye aldı. Bir mekanda Polat'ın yerine geçen Parlak, çektiği videoyu "Enerji" şarkısıyla paylaştı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Videodan dolayı tepki çeken ve Türk polisini aşağıladığı için eleştirilen Parlak yaptığı paylaşımı "Dilan Polat benim kızımla dalga geçerken neredeydiniz?" yanıtını verdi.

SAATLER SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olaylı fenomen tepki çeken paylaşımından saatler sonra İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı.