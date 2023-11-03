 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Banu Parlak'ın Gözaltına Alınması Öncesi Dalga Geçtiği Video Ortaya Çıktı - Son Dakika

Banu Parlak'ın Gözaltına Alınması Öncesi Dalga Geçtiği Video Ortaya Çıktı

Son Güncelleme: 03.11.2023 18:02

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Banu Parlak'ın saatler önce husumetli olduğu Dilan Polat'la dalga geçtiği video yayınladığı ortaya çıktı. Videodan dolayı tepki çeken Parlak'ın, gelen eleştirilere "O benim çocuğumla dalga geçerken neredeydiniz?" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.

Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak'ın Dilan Polat'ın gözaltına alındığı anlarla ilgili dalga geçtiği video gündem oldu.

DİLAN POLAT'I SUÇLAMIŞTI

Dilan ve Engin Polat'ın kara para akladığı iddiası gündeme geldiği günlerde Banu Parlak detayı epey gündemi meşgul etmişti. Banu Parlak, sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve Dilan ve Engin Polat'ın kendisini vurdurmak için tetikçi yolladıklarını söylemişti.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Banu Parlak'ın, saatler önce Dilan Polat'la dalga geçtiği video ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARLA DALGA GEÇTİ

Dilan Polat ile aralarındaki gerginliği sık sık sosyal medya üzerinden gözler önüne seren Banu Parlak, Polat ailesinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasını tiye aldı. Bir mekanda Polat'ın yerine geçen Parlak, çektiği videoyu "Enerji" şarkısıyla paylaştı.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Banu Parlak'ın, saatler önce Dilan Polat'la dalga geçtiği video ortaya çıktı

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Videodan dolayı tepki çeken ve Türk polisini aşağıladığı için eleştirilen Parlak yaptığı paylaşımı "Dilan Polat benim kızımla dalga geçerken neredeydiniz?" yanıtını verdi.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Banu Parlak'ın, saatler önce Dilan Polat'la dalga geçtiği video ortaya çıktı

SAATLER SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olaylı fenomen tepki çeken paylaşımından saatler sonra İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Banu Parlak'ın, saatler önce Dilan Polat'la dalga geçtiği video ortaya çıktı

Dilan Polat, Banu Parlak, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Banu Parlak'ın Gözaltına Alınması Öncesi Dalga Geçtiği Video Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:42 İsrail ordusu Gazze'de göç eden Filistinlileri vurdu
17:34 Süper Lig'de gerilim artıyor! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama
17:27 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı
17:06 Ahmet Çakar, hakem istifası sonrası TFF'ye sert çıkıştı: Susurluk Skandalı'ndan beter olur
17:05 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi
17:02 Hizbullah: Biz 8 Ekim'den beri savaştayız, Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız
17:01 Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini yükseltti
16:56 İsrail ordusu Hizbullah lideri konuşurken Lübnan'ın güneyini bombaladı
16:47 Hizbullah lideri Nasrallah: Savaşın sorumlusu ABD bedel ödemeli, üslerine saldıracağız
16:31 Avcı, en güvendiği iki ismi kafileye dahil etti! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 18:13:51. #1.12#
SON DAKİKA: Banu Parlak'ın Gözaltına Alınması Öncesi Dalga Geçtiği Video Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement