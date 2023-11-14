Engin ve Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısıyla ilgili ifade vermek için adliyeye getirildi

Haklarındaki soruşturma kapsamında 10 gün önce tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.
Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.
Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çifti, 9 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.
Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 yıldır husumetli olduğu Engin-Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti. Çiftten şikayetçi olan Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'de güzellik merkezine iki kez silahlı saldırı düzenlenmişti. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmıştı. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
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