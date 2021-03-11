BANÜ Spor Bilimleri Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Nurettin Konar oldu - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Konar atandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesinden, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine atanan Konar, görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yeni binaların tamamlanmasının ardından eğitim ve öğretime başlayacak olan Spor Bilimleri Fakültesinde, "Engellilerde Egzersiz ve Spor", "Beden Eğitimi ve Öğretmenliği"yle iki yıl süreli "Antrenörlük" bölümlerini açmak istediklerini belirtti.

"Antrenörlük" bölümünde, Bandırma ve yöresindeki üst düzey antrenörlük belgesine sahip antrenörlerden de eğitim görevlisi olarak yararlanılacağı öğrenildi.