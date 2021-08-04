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BANÜ "Tercih ve Tanıtım Günleri" ile aday öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

BANÜ "Tercih ve Tanıtım Günleri" ile aday öğrencilerle buluşuyor

04.08.2021 15:11
BANÜ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ), 03-13 Ağustos tarihleri arasında aday öğrencilerin, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarını tanıyarak tercihlerini yapabilmeleri amacıyla "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ), 03-13 Ağustos tarihleri arasında aday öğrencilerin, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarını tanıyarak tercihlerini yapabilmeleri amacıyla "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenledi.

Düzenlenen "Tercih ve Tanıtım Günleri" kapsamında Merkez Yerleşkesinde tercih ve tanıtım merkezi ile tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında uzman danışmanlar tarafından üniversite bölüm, program ve kontenjanları hakkında aday öğrenciler bilgilendiriliyor.

Üniversite ayrıca Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Erdek Cumhuriyet Meydanı, Manyas Atatürk Meydanı, Gönen Banyolar Caddesi ve Susurluk Parkı'nda da tanıtım stantları ile aday öğrencileri bilgilendirmek üzere çalışmalara başladı.

Yapılan basın açıklamasında tanıtım stantlarında "Tercih ve Tanıtım Günleri" kapsamında, tercih dönemine giren aday öğrencilere akademik personeller ve uzman rehberler tarafından üniversitenin genel tanıtımı, bölüm ve programları hakkında bilgilendirme hizmeti verildiği aktarıldı.

Tanıtım stantlarında, üniversitenin akademik birimleri, bölümlere ait puanları, yerleşkeleri, sosyal imkanları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, öğrenci toplulukları ile Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları hakkında bilgiler paylaşılıyor.

Cumhuriyet Meydanı, Üniversite, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji BANÜ 'Tercih ve Tanıtım Günleri' ile aday öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika


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