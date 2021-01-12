BANÜ Yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

BANÜ Yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor

12.01.2021 18:41
BANÜ Yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite merkez yerleşkesinde inşaatı devam eden 5 büyük projenin 4'ünün yılsonuna kadar tamamlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıldan itibaren, öğrencilerimizin özlemle beklediği ve keyifle eğitim öğretime...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite merkez yerleşkesinde inşaatı devam eden 5 büyük projenin 4'ünün yılsonuna kadar tamamlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıldan itibaren, öğrencilerimizin özlemle beklediği ve keyifle eğitim öğretime devam edeceği çok güzel bir yerleşke ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir, makamında düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinin kuruluşundan bu yana 5 yılı geride bıraktıklarını, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmalarla hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını anlattı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitelerinde 16 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Özdemir, 450'si akademisyen, 250'si idari personel olmak üzere 700 civarında personelin de üniversite bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.

Üniversitelerinde yüzde 36 oranında ön lisans, yüzde 57 oranında lisans, yüzde 7 oranında yüksek lisans ve doktora eğitimi verildiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Salgın nedeniyle öğrencilerimize uzaktan eğitim veriyoruz. Sınavlarımızı da online olarak gerçekleştiriyoruz. Dileğimiz, ülkemizin Kovid-19 salgınından bir an evvel kurtulması ve üniversitelerimizin yeniden yüz yüze eğitim sürecine geçmeleridir. 17 Eylül 2021'den itibaren yeni eğitim öğretim yılına geçeceğiz. Bu dönemde üniversitemizdeki öğrenci sayımızın 19 bin, personel sayımızın ise 800'e yükseleceğini öngörüyoruz."

Özdemir, üniversitelerinin sayısal anlamda da büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halen 9 fakültemiz var, bunların 7'si aktif. 2021 yılının içinde, 9 fakültemizin hepsi aktif duruma gelecek. Beş ilçemizde toplam 9 meslek yüksekokulumuz var. Bu meslek okullarımızın 8'i aktif durumda. Üniversitemize bağlı 4 enstitümüz bulunuyor. Bu enstitülerimizde 45'e yakın lisansüstü programımız var. Üniversitemizin tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde yürüttüğümüz programlar, bu yıl itibariyle 140'ın üzerine çıkacak. 63 ülkeden bin 700 öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizin yüzde 50'si İstanbul, Çanakkale, Bursa ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesinden, yüzde 50'si ise ülkemizin diğer bölgelerinden gelen gençlerimizden oluşuyor. Üniversitemiz, artık ülkemizin tüm kentlerindeki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tercih ettiği bir eğitim-öğretim kurumu durumuna geldi."

Üniversite merkez yerleşkesinde inşaatı devam eden 5 büyük projenin 4'ünün yılsonuna kadar, kalanının ise iki yıl içinde tamamlanacağını aktaran Özdemir, "Üniversitemizin çok zengin ve donanımlı bir kütüphanesi var. Yeni tamamlanan modern öğrenci yemekhanemiz hizmete girmiş bulunmakta. Öğrenci yaşam merkezimiz tamamlanmak üzere. İçinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve stadyum da bulunan çok amaçlı spor kompleksi inşaatımız devam etmekte. Yeni dersliklerimiz ve laboratuvarlarımız kullanıma açıldı. Peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, öğrencilerimizin özlemle beklediği ve keyifle eğitim öğretime devam edeceği çok güzel bir yerleşke ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerine aynı önemi verdiklerine işaret eden Özdemir, "Bandırma gibi bir deniz kentinin Denizcilik Fakültesine ihtiyacı vardı. Bandırma'nın hayali olan bu fakülteyi Bandırma'mıza kazandırdık. Denizcilik Fakültemize, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemize, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Tıp Fakültemize de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Süleyman Özdemir, Üniversite, Lisans, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji BANÜ Yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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