BANÜGSK liderliği hedefliyor - Son Dakika
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BANÜGSK liderliği hedefliyor

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) B Grubu'nda mücadele eden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nün (BANÜGSK) başantrenörü Arda Erçin, Mersin deplasmanında aldıkları galibiyetle zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini bildirdi.

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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) B Grubu'nda mücadele eden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nün (BANÜGSK) başantrenörü Arda Erçin, Mersin deplasmanında aldıkları galibiyetle zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, grupta 12 puanla 3. sırada yer alan Bandırma temsilcisi, namağlup lider Ceyhan Belediyesi'ni ağırlayacak. Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki karşılaşma 22 Aralık Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Arda Erçin, pazar günü oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bandırmalıları ve üniversite öğrencilerini desteğe davet eden Erçin, "Bandırmalıların ve üniversiteli arkadaşlarımızın katılım ve desteğini daha fazla görmek istiyoruz. Takım olarak kazanacağımıza inanıyoruz. Tribünde oluşturulacak atmosfer oyuncularımızı daha da motive edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

BANÜGSK Sportif Direktörü Yasin Nuri Çakır da amaçlarının öncelikle kendi evlerinde kaybetmemek olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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