Son Dakika Haberleri: Banvit altyapıya devam kararı aldı
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Banvit altyapıya devam kararı aldı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin Bandırmalı temsilcisi Banvit, bir yandan önümüzdeki yıllar için sponsor arayışlarını sürdürürken bir yandan da Türk basketboluna isimler yetiştirmeye devam edecek.

Banvit altyapıya devam kararı aldı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin Bandırmalı temsilcisi Banvit, bir yandan önümüzdeki yıllar için sponsor arayışlarını sürdürürken bir yandan da Türk basketboluna isimler yetiştirmeye devam edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonu pilot takımı Bandırma Kırmızı ile tamamı kendi altyapısından yetişen oyuncularla tamamlayan Banvit BK, altyapıda Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, diğer tüm kategorilerde şeref kürsüsünde yer almayı başardı. Banvit kurulduğu günden bu yana organizasyonunun temel taşı olarak gördüğü ve olmazsa olmaz misyonuyla sürdürdüğü altyapı organizasyonuna, önümüzdeki süreçte de pilot takımı Bandırma Kırmızı ve diğer tüm yaş kategorilerinde aynı hedef doğrultusunda sürdürme kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Banvit BK, bu hedef doğrultusunda süregelen araştırmalarının yanı sıra yaz sezonunda kendi tesislerinde Türkiye'nin en geniş kapsamlı yaz kampı organizasyonunu gerçekleştirecek. Deneyimli altyapı ekibi ile Türkiye'nin her bölgesinden yetenekleri bularak organizasyonuna dahil etmek için tüm gücüyle çalışmaya devam edecek" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
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