Banvit, Anwil'e Konuk Olacak
51 dakika önce
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, yarın Polonya temsilcisi Anwil'e konuk olacak.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit
, yarın Polonya
temsilcisi Anwil'e konuk olacak.
Mistrzow Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen turuncu-yeşilliler, deplasmanda Anwil'i mağlup ederek grupta ikinci sırayı garantilemek istiyor.
Banvit, grupta geride kalan 12 maçta 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında grubun 6. haftasında oynanan mücadeleyi Banvit, sahasında 75-68 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:41 Kaynak: AA
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