Banvit - Bahçeşehir Koleji: 93-84

SALON: Banvit
Kara Ali Acar
HAKEMLER: Erşan Kartal
, Halil Baldemir
, Alper Özgök
BANVİT: Rıdvan Öncel 15, Tolga Geçim
9, Alex Perez 20, Jordan Morgan 12, D.J. Shelton 20, Metehan Akyel 4, Ragıp Berke Atar 4, Şehmus Hazer 5, İsmail Cem Ulusoy
5
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: DJ White 14, Andy Rautins 12, Marcus Slaughter 2, Quino Colom 23, Manny Harris 21, Can Altıntığ
2, Emir Preldzic
5, Hakan Yapar 5
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 39-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-60
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta erteleme maçında Banvit BK, Bandırma
'da konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup etti.
Banvit karşılaşmaya Alex Perez, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim, DJ Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Banvit oldu. Banvit hücumda Jordan Morgan ve Alex Perez ile sayılar bulsa da ilk çeyrek 19-19 beraberlikle geçildi.
İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf bu kez konuk ekip Bahçeşehir Koleji oldu. Hücumda Alex Perez, Jordan Morgan ve Tolga Geçim ile sayılar üreten Turuncu yeşilliler 15'inci dakikada skoru 29-26'ya getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada daha organize olan takım Banvit olunca soyunma odasına 39-39 beraberlikle gidildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Banvit oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Alex Perez ile sayılar bulunca 25'inci dakikayı 58-53 önde geçti. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Banvit olunca final çeyreğine de 66-60 önde girdi.
Final çeyreğine Banvit hücumda ve savunmada istekli başladı. Banvit hücumda Alex Perez ve Jordan Morgan ile sayılar bulurken 35'inci dakikayı 81-69 önde geçti. Kalan bölümde Banvit oyunun kontrolünü elinde tutarak oynadı ve karşılaşmadan da 93-84 galibiyetle ayrıldı.