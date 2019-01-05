Son Dakika Haberleri: Banvit Basketbol Kulübü'nden Vefa Yemeği

Banvit Basketbol Kulübü'nden Vefa Yemeği

37 dakika önce

Banvit Basketbol Kulübü, kurulduğu günden bu güne maçlara gelen takımı destekleyen taraftarları 'Vefa Tribünü' adı altında bir araya getirdi.

Banvit Basketbol Kulübü'nden Vefa Yemeği, System.String[]
Banvit Basketbol Kulübü, kurulduğu günden bu güne maçlara gelen takımı destekleyen taraftarları 'Vefa Tribünü' adı altında bir araya getirdi.

Bandırma'da 1994 yılında kurulan Banvit Basketbol Kulübü, amatör liglerden başlayan serüveninde ilk günden bu güne maçlara gelerek takımı destekleyen taraftarlarla akşam yemeğinde buluştu. Uzun zamandır yapılması planlanan özel geceye Banvit Kulüp Başkanı Özkan Kılıç, Banvit Basketbol Kulübü Koçu Hakan Demir, Genel Menajer Turgay Çataloluk, Takım Menajeri Turgay Zeytingöz ve 120 Vefa Tribünü üyesi katıldı. Sosyal medyayı sık kullanmadığını ve tehlikeli olduğundan söz eden Özkan Kılıç, 'Vefa Tribünü'nün nasıl doğduğunu anlatarak, "Sosyal medyadan yola çıkarak bakıyorum. Fenebahçeliler basketbol takımlarına dünyanın en güzel takımı diyorlar. Bizler bu gece dünyanın en güzel insanlarıyla bir aradayız ve sizlere minnettarım. Böyle bir gecede birlik beraberlik içinde ve taraftar ailemizi genişletmek için bir araya gelelim istedik. Unuttuğumuz taraftarlarımız mutlaka vardır. En kısa sürede onlarla da buluşarak 'Vefa Tribünü'nü büyüteceğiz" dedi.

Tribün üyesi olan 120 taraftara Banvitspor forması hediye edilirken, gece aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Hakan Demir, Bandırma, Banvit, basketbol, Spor
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