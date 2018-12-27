Banvit Basketbol Kulübü Yeni Yıl Yemeğinde Buluştu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit Basketbol Kulübü kadroları, geleneksel yeni yıl yemeğinde buluştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit Basketbol Kulübü kadroları, geleneksel yeni yıl yemeğinde buluştu.



Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Banvit Basketbol Kulübü ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü'nün oyuncu, teknik ve idari kadroları, Banvit AŞ yöneticileri, altyapı sporcuları ve kulüp personeli yer aldı.



Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, 2018 yılını gençler ligi hariç kötü geçirdiklerini söyledi.



Kılıç, 2019'dan ümitli olduğunu dile getirerek, "Gururla söyleyebilirim ki Banvit Basketbol Kulübü ailesi 25 yıldır Türkiye'de ve Avrupa'da, borcu olmayan nadir kulüplerden biridir. İnşallah 2019 yılının hem ülkemiz için hem de kulübümüz için iyi geçmesini temenni ediyorum.." diye konuştu.



Etkinlikte, Banvit AŞ Kurucusu Vural Görener, Banvit BK Onursal Başkanı Turgut Görener, Başantrenör Hakan Demir ile Banvit AŞ Pazarlama Direktörü Ahmet Hazım Topçuoğlu da konuşma yaptı.



Sporculara, çalışan personele ve çocuklara kulüp yönetimi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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