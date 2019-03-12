Banvit Çeyrek Final İçin Sahaya Çıkacak
17 dakika önce
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i ağırlayacak.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit
, yarın Almanya
temsilcisi Brose Bamberg
'i ağırlayacak.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, Tivibu Spor
'dan canlı yayınlanacak.
Bu organizasyonda geride kalan sezon çeyrek final oynayan turuncu-yeşilliler, başarısını tekrarlayabilmek için Brose Bamberg karşısında ter dökecek.
Eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 81-79 kaybeden Banvit, yarın 3 ve üzeri farkla kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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