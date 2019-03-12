Son Dakika Haberleri: Banvit Çeyrek Final İçin Sahaya Çıkacak

Banvit Çeyrek Final İçin Sahaya Çıkacak

17 dakika önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i ağırlayacak.

Banvit Çeyrek Final İçin Sahaya Çıkacak, System.String[]
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i ağırlayacak.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bu organizasyonda geride kalan sezon çeyrek final oynayan turuncu-yeşilliler, başarısını tekrarlayabilmek için Brose Bamberg karşısında ter dökecek.

Eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 81-79 kaybeden Banvit, yarın 3 ve üzeri farkla kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:51 Kaynak: AA

basketbol, Brose Bamberg, Banvit, Spor
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