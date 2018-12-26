Son Dakika Haberleri: Banvit Gençlerinin Yenilmezlik Unvanı Sürüyor

Banvit Gençlerinin Yenilmezlik Unvanı Sürüyor

13 dakika önce

Basketbol Gençler Ligi B Grubu'nda mücadele eden Banvit genç takımının yenilmezlik unvanı sürüyor.

Banvit Gençlerinin Yenilmezlik Unvanı Sürüyor, System.String[]
Basketbol Gençler Ligi B Grubu'nda mücadele eden Banvit genç takımının yenilmezlik unvanı sürüyor.

Gençler Ligi B Grubu'nda bu sezon çıktığı 14 maçın tamamını kazanarak grupta namağlup olarak liderliğini sürdüren Banvit'in başantrenörü Engin Kömeç, genç takımın çok iyi durumda olduğuna dikkat çekti.

Kömeç, ligdeki 14 maçı da kazandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Daha final grubumuz var, çok daha zorlu maçlarımız olacak. Bugün de önemli bir rakiple oynadık. Beşiktaş'ı 76-58 yendik. Çünkü alt sıraları ilgilendiren bir maçtı. Elimizde olan 12 oyuncuyla elimizden gelenin yine en iyisini yaptık. Çocuklar müthiş oynadılar. İnşallah bu şekilde devam edip, final grubundan sonra da şampiyonluğu hak ederler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:28 Kaynak: AA

Spor
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