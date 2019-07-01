Son Dakika Haberleri: Banvit'in adı ve logosu değişti
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Banvit'in adı ve logosu değişti

11 dakika önce

BANVİT Basketbol Kulübü, yeni adını ve logosunu tanıttı.

Banvit'in adı ve logosu değişti, System.String[]

BANVİT Basketbol Kulübü, yeni adını ve logosunu tanıttı. Bandırma ekibinin bundan sonraki süreçte yeni adı Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü olarak yoluna devam edecek.
Bandırma ekibinden yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana kazandığı başarılar ve güçlü organizasyonu ile kısa sürede Türk Basketbolunun göz bebeği haline gelen Banvit Basketbol Kulübü; yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edecek. Tarihinde yeni bir sayfa açan Kulübümüzün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk Basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.


- Bandırma
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
basketbol, Bandırma, Banvit, Spor
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