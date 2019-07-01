Son Dakika Haberleri: Banvit'in ismi ve logosu değişti
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Banvit'in ismi ve logosu değişti

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in ismi Bandırma Basketbol İhtisas olarak değiştirildi.

Banvit'in ismi ve logosu değişti, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in ismi Bandırma Basketbol İhtisas olarak değiştirildi.
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünden yapılan açıklamada, Banvit Basketbol Kulübünün yoluna yeni isim ve logo ile devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, "Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu." denildi.
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübünün isminin ise aynı kalacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:29 Kaynak: AA
basketbol, Bandırma, Banvit, Spor
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