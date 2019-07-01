Banvit'in ismi ve logosu değişti
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in ismi Bandırma Basketbol İhtisas olarak değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit
'in ismi Bandırma
Basketbol İhtisas olarak değiştirildi.
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünden yapılan açıklamada, Banvit Basketbol Kulübünün yoluna yeni isim ve logo ile devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, "Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu." denildi.
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübünün isminin ise aynı kalacağı öğrenildi.
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