Banvit'in Konuğu Ventspils
40 dakika önce
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 10. maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit
, A Grubu'ndaki 10. maçında yarın Letonya
temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.
Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 9 maçtan 5'ini kazandı. Banvit, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Fransa
'da konuk olduğu Le Mans
'a 85-71 mağlup oldu.
A Grubu 3. hafta mücadelesinde Letonya'da karşı karşıya gelen iki ekipten Banvit sahadan 86-80 mağlup ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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