Banyo Küvetinin Arkasından Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, banyodaki küvetin arkasında 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, banyodaki küvetin arkasında 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi üzerinde bulunan bir ikamet ve bodrum katında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı aramada, banyodaki küvetin arkasına gizlenmiş vaziyette 5 paket halinde toplam 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İran
uyruklu Y.E. ve S.E. isimli 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: İHA
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