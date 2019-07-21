Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını kaybetti
44 dakika önce
Samsun'da banyoda baygın halde bulunan zabıta hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
'da banyoda baygın halde bulunan zabıta hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'de sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi
'nde sivil zabıta olarak görev yapan Salih Akdoğan (55) evinin banyosunda baygın halde bulundu. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan evli 3 çocuk babası Salih Akdoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Salih Akdoğan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor Genç kızın darp ve şantajla suçladığı eski sevgilisi, intihar etti