Son Dakika Haberleri: Banyoda Dengesini Kaybedip, Başını Küvete Çarpınca Öldü

Banyoda Dengesini Kaybedip, Başını Küvete Çarpınca Öldü

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde banyoda dengesini kaybetmesi sonucu başını küvete çarpan Hüseyin Yılmaz (55) hayatını kaybetti.

Banyoda Dengesini Kaybedip, Başını Küvete Çarpınca Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde banyoda dengesini kaybetmesi sonucu başını küvete çarpan Hüseyin Yılmaz (55) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muhuttin Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde banyoya giren Hüseyin Yılmaz, dengesini kaybederek başını küvete çarpıp, düştü. Banyodan gelen sesler üzerine içeriye giren ailesi, durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Yılmaz'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:37 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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