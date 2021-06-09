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Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı

09.06.2021 11:43
Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren kadın hakkında hazırlanan iddianamede, anne Merve T.'nin sancılanmasının ardından girdiği banyoda doğan bebeğini öldürücü 9 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren kadın hakkında hazırlanan iddianamede, anne Merve T.'nin sancılanmasının ardından girdiği banyoda doğan bebeğini öldürücü 9 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirtildi. Merve T.'nin ifadesinde ise hamile olduğunu bilmediğini ve bilinç dışı eylem gerçekleştirdiğini ifade ettiği yer aldı.

Olay, 20 Ocak tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini evde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alınarak ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"9 KEZ BIÇAKLANDI"

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianame ise tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Merve T.'nin duşa girdiği ve duşta çok fazla kalması sebebiyle eşi Hakan T.'nin şüphelendiği, banyoya gittiği esnada banyonun kan içinde olduğu ve yüzüstü bir bebeğin olduğu belirtildi. Hakan T., olay karşısında eşi Merve T.'ye ne olduğunu sorduğunu ancak cevap alamadığını, bebeği kucağına aldığında boğazında kesik izleri olduğunu gördüğü, eşi Merve T. ve bebeği alarak özel bir hastaneye gittikleri ifade edildi. Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. İddianamede ayrıca Hakan T.'nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hakan T.'nin iddianamedeki ifadesinde; eşinin kilolu olması sebebiyle hamile olduğundan haberi olmadığını, çocukları ile ilgili bir sorunlarının da olmadığını sadece son zamanlarda eşinin geçim sıkıntısından dert yandığını belirterek eşinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

"BİLİNÇ DIŞI EYLEMDE BULUNDUM"

Merve T.'nin iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

YETERLİ DELİL SEBEBİYLE CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Hazırlanan ve Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrasında Merve T. hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

(Fehime Kartal/İHA)

Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı
Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı
Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı
Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı

Yenişehir, Kocaeli, Doğum, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banyoda doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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