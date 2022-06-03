Banyoda düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Banyoda düşen adam hayatını kaybetti

03.06.2022 00:21
Banyoda düşen adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ta banyoda düşen 89 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta banyoda düşen 89 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde yaşandı. 89 yaşındaki M.S.Ç. evinin banyosunda düştü. Gürültüye koşan ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Banyoda düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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