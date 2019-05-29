Son Dakika Haberleri: Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Gaziantep'te banyoda dengesini yitirip düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]
Gaziantep'te banyoda dengesini yitirip düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'ndeki evinde gece banyoya giren Ahmet Yaşar (79) dengesini kaybedip kafasını beton zemine çarptı.
Bir süre sonra torunu tarafından banyoda bulunan Yaşar, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:31 Kaynak: AA
Ahmet Yaşar, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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