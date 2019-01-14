Banyoda Düşerek Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banyoda ayağının kayması sonucu başını çarparak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banyoda ayağının kayması sonucu başını çarparak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz (55) duş almak için banyoya girdi.



Dengesi kaybeden Yılmaz, düşerken kafasını küvete çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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