Son Dakika Haberleri: Banyoda Düşerek Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Banyoda Düşerek Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

38 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banyoda ayağının kayması sonucu başını çarparak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Banyoda Düşerek Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banyoda ayağının kayması sonucu başını çarparak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz (55) duş almak için banyoya girdi.

Dengesi kaybeden Yılmaz, düşerken kafasını küvete çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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