Banyoda Düşerek Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
38 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banyoda ayağının kayması sonucu başını çarparak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banyoda ayağının kayması sonucu başını çarparak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz (55) duş almak için banyoya girdi.
Dengesi kaybeden Yılmaz, düşerken kafasını küvete çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:08 Kaynak: AA
Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı
Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi