Son Dakika Haberleri: Banyoda düşüp öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Banyoda düşüp öldü

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde banyo yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen Mustafa Şenyonak(71) yaşamını yitirdi.

Banyoda düşüp öldü, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde banyo yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen Mustafa Şenyonak(71) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa kırsal Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Mustafa Şenyonak uzun süre çıkmayınca evde bulunan ailesi merak ederek kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşanan talihsiz kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Mustafa Şenyonak'ın başını beton zemine vurduğunu tespit ederek öldüğünü belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Şenyonak'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Mustafakemalpaşa, Yeşilova, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü (Özel) Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 09:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banyoda düşüp öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]