Son Dakika Haberleri: Banyoda Fenalaşan Genç Öldü

Banyoda Fenalaşan Genç Öldü

19 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, banyoda fenalaşan Cemal Kanpınar (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Banyoda Fenalaşan Genç Öldü, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, banyoda fenalaşan Cemal Kanpınar (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kanpınar'ın tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Cemal Kanpınar, duş almak için banyoya girdi. Kanpınar'ın uzun süre duştan çıkmaması üzerine meraklanan babası, banyoya girdi. Oğlunu duşakabinin içinde hareketsiz yatarken gören baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Kanpınar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gencin ailesi ve yakınları, hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Kanpınar'ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:09 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Güncel
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