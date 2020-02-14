Banyoda fenalaşan kişi, düşüp öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banyoda fenalaşan kişi, düşüp öldü - Son Dakika

Banyoda fenalaşan kişi, düşüp öldü

6 saat önce

ANTALYA'da, banyoda fenalaşınca dengesini kaybederek düşen Ramazan Akkaya (50) hayatını kaybetti.

Banyoda fenalaşan kişi, düşüp öldü, System.String[]

ANTALYA'da, banyoda fenalaşınca dengesini kaybederek düşen Ramazan Akkaya (50) hayatını kaybetti. Akkaya'nın iki gündür göğüs ağrısı çektiği öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Ramazan Akkaya, akşam saatlerinde işten çıkıp, oğlu ve kızıyla birlikte oturduğu evine geldi. İki gündür göğüs ağrısı çeken Akkaya, banyoya girdi. Burada fenalaşan Akkaya, yere düştü. Eve gelen oğlu babasına seslendi ancak karşılık alamayınca banyoya girdi. Babasını yerde hareketsiz gören oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince, yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri de incelemede bulundu. Akkaya'nın ölüm haberini alan yakınları ve iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Akkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:35 Kaynak: DHA
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