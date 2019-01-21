Son Dakika Haberleri: Banyoda Fenalaşıp, Öldü

Banyoda Fenalaşıp, Öldü

43 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde duş almak için girdiği banyoda baygın bulunan Burak Beyaz (31), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Banyoda Fenalaşıp, Öldü, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde duş almak için girdiği banyoda baygın bulunan Burak Beyaz (31), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde telefon tamirciliği yapan evli ve 1 çocuk babası Burak Beyaz, dün akşam saatlerinde, elektrikli şofben bulunduğu belirtilen banyoya girdi. Burak Beyaz, banyodan uzun süre çıkmayınca, yakınları merak edip içeri girdi. Aile, baygın halde buldukları Burak Beyaz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Adrese sevk edilen ekipler, vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan Burak Beyaz'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Beyaz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Burak Beyaz'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği belirtildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, İncirliova, Aydın, 3. Sayfa
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