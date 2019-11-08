Son Dakika Haberleri: Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)
Son Dakika Güncel Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)

Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)

6 saat önce

SERBEST BIRAKILDIBolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDI

Bolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:01 Kaynak: DHA
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