Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)
6 saat önce
SERBEST BIRAKILDIBolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:01 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDI
Bolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı! Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim