Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)

Bolu 'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim