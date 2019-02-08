Banyoda İşemeyi Severlere 7 Haklı Sebep

Birçok insan için kara bir mesele olsa da duşta, banyoda işemek dünyanın su katılır gerçeklerinden. Tabii ki iyy diyenler de var bu duruma normal karşılayanlar da. İşte bu sebeple banyoda işemeyi severlere 7 haklı sebep bulduk. Bahane de olabilir:1- Paranızı KurtarırTuvalet kağıdına verdiğiniz para da gözle görülür bir düşme yaşayacaksınız.2- Çevreye Fayda SağlarSuyu daha az harcayarak çevreyi kurtarmış olacaksınız hem İSKİ faturaları da düşecek.3- Sizi Temiz TutacakHem düzgün yıkayamadığınız için vücudunuzda, hem de alafrangada biriken bakterilerden kurtulacaksınız.4- Banyonuz da Temiz KalacakKullanmadığınız için etraf dağılmayacak.5- Zombi Saldırısına Hazır OlacaksınızZombi saldırısı olur, kampa gitmeniz olur bu sayede her uygun bulduğunuz yere işeme gücüne erişeceksiniz.6- Düşündüğünüze Kadar Ayıp DeğilYapılan bir araştırmada insanların banyoya işemesi normal bulunuyor.7- Hijyen Konusunda Sıkıntı YokSuyla gittiği için etrafa da bir zarar vermediği öğrenciler tarafından yapılmış araştırmalarda kanıtlanmış.