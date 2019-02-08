Banyoda İşemeyi Severlere 7 Haklı Sebep

Birçok insan için kara bir mesele olsa da duşta, banyoda işemek dünyanın su katılır gerçeklerinden. Tabii ki iyy diyenler de var bu duruma normal karşılayanlar da. İşte bu sebeple banyoda işemeyi severlere 7 haklı sebep bulduk. Bahane de olabilir:
1- Paranızı Kurtarır
Tuvalet kağıdına verdiğiniz para da gözle görülür bir düşme yaşayacaksınız.
2- Çevreye Fayda Sağlar
Suyu daha az harcayarak çevreyi kurtarmış olacaksınız hem İSKİ faturaları da düşecek.
3- Sizi Temiz Tutacak
Hem düzgün yıkayamadığınız için vücudunuzda, hem de alafrangada biriken bakterilerden kurtulacaksınız.
4- Banyonuz da Temiz Kalacak
Kullanmadığınız için etraf dağılmayacak.
5- Zombi Saldırısına Hazır Olacaksınız
Zombi saldırısı olur, kampa gitmeniz olur bu sayede her uygun bulduğunuz yere işeme gücüne erişeceksiniz.
6- Düşündüğünüze Kadar Ayıp Değil
Yapılan bir araştırmada insanların banyoya işemesi normal bulunuyor.
7- Hijyen Konusunda Sıkıntı Yok
Suyla gittiği için etrafa da bir zarar vermediği öğrenciler tarafından yapılmış araştırmalarda kanıtlanmış.