Son Dakika Haberleri: Banyoda İşemeyi Severlere 7 Haklı Sebep

Banyoda İşemeyi Severlere 7 Haklı Sebep

47 dakika önce

Birçok insan için kara bir mesele olsa da duşta, banyoda işemek dünyanın su katılır gerçeklerinden. Tabii ki iyy diyenler de var bu duruma normal karşılayanlar da. İşte bu sebeple banyoda işemeyi severlere 7 haklı sebep bulduk.

Banyoda İşemeyi Severlere 7 Haklı Sebep, System.String[]
Birçok insan için kara bir mesele olsa da duşta, banyoda işemek dünyanın su katılır gerçeklerinden. Tabii ki iyy diyenler de var bu duruma normal karşılayanlar da. İşte bu sebeple banyoda işemeyi severlere 7 haklı sebep bulduk. Bahane de olabilir:

1- Paranızı Kurtarır



Tuvalet kağıdına verdiğiniz para da gözle görülür bir düşme yaşayacaksınız.

2- Çevreye Fayda Sağlar



Suyu daha az harcayarak çevreyi kurtarmış olacaksınız hem İSKİ faturaları da düşecek.

3- Sizi Temiz Tutacak



Hem düzgün yıkayamadığınız için vücudunuzda, hem de alafrangada biriken bakterilerden kurtulacaksınız.

4- Banyonuz da Temiz Kalacak



Kullanmadığınız için etraf dağılmayacak.

5- Zombi Saldırısına Hazır Olacaksınız



Zombi saldırısı olur, kampa gitmeniz olur bu sayede her uygun bulduğunuz yere işeme gücüne erişeceksiniz.

6- Düşündüğünüze Kadar Ayıp Değil



Yapılan bir araştırmada insanların banyoya işemesi normal bulunuyor.

7- Hijyen Konusunda Sıkıntı Yok



Suyla gittiği için etrafa da bir zarar vermediği öğrenciler tarafından yapılmış araştırmalarda kanıtlanmış.
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:49 

Kültür Sanat
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