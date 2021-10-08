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Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi - Son Dakika

Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi

08.10.2021 17:47
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi

Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki genç kızın katil zanlısı olduğu öne sürülen aile üyesi 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Zanlılar yapılan bu duruşmada da suçlamaları kabul etmezken, adli tıptan gelen rapora göre genç kızın bebeğinin aile üyelerinden birine ait olmadığı belirlendi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, anne Saadet B. ile taraf avukatları katılırken, baba Kasım B., ağabeyler Vedat B, Mehmet Ali B, amcalar Mehmet Veyis B. ve Mehmet Ali B. SEGBİS yöntemiyle ifade verdi. Adli tıptan gelen rapora göre çocuğun aile üyelerinden birine ait olmadığı ortaya çıktı.

"BEBEĞİN KİME AİT OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Duruşmada savunma veren Anne Saadet B, şu anda mağdur olduğunu savunarak, "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bebeğin kime ait olduğunu da bilmiyorum. Bilsem zaten böyle olmazdı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

İLK İFADELERİNİN ZORLA ALINDIĞINI SÖYLEDİLER

Diğer tutuklu sanıklarda olayla hiçbir alakalarının olmadığını, ilk ifadelerinin zorla alındığını iddia ettiler. İddia makamı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrem B, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem B'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verdi.

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa'ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali B, baba K.B, anne S.B, büyük ağabey V.B, amcalar İ.B, M.V.B. ve M.B'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahısların, tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali B, olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi

Münir Karaloğlu, Mersin, Kasım, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi - Son Dakika
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