Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, duş almak için girdiği banyoda kalp krizi geçiren Mehmet Urkan, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk babası Mehmet Urkan işten eve geldikten sonra duş almak için banyoya girdi. Banyoya giren Urkan'dan uzun süre orada kalmasından şüphelenen eşi, banyonun kapısını açarak içeri girdi. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan Mehmet Urkan'ın eşi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Urkan'a ilk müdahaleyi yaptıktan özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.