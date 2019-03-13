Son Dakika Haberleri: Banyoda Kendisini Asan Lise Öğrencisi Hastanede Öldü

Banyoda Kendisini Asan Lise Öğrencisi Hastanede Öldü

8 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, turizm lisesi öğrencisi Muhammet Emre B. (16), kendisini banyodaki boruya iple astı.

Banyoda Kendisini Asan Lise Öğrencisi Hastanede Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, turizm lisesi öğrencisi Muhammet Emre B. (16), kendisini banyodaki boruya iple astı. Yakınları tarafından ipten indirilip hastaneye kaldırılan Muhammet Emre B., yaşamını yitirdi.

Karahasanlı Mahallesi 2019 Sokak'taki sitede ağabeyi ve annesiyle birlikte yaşayan Akköy Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi 10'uncu sınıfı öğrencisi Muhammet Emre B., dün uzun süre banyodan çıkmadı. Gencin meraklanan ağabeyi ve annesi, kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Komşuların yardımıyla banyonun kapısını kırıp içeri giren ağabeyi ve annesi, Muhammet Emre B.'yi tavandaki boruya iple asılı halde bulundu. İpten indirilen ve hayatta olduğu anlaşılan Muhammet Emre B., çağrılan ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Emre B., bu sabah yaşamını yitirdi.

Gencin, kız arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banyoda Kendisini Asan Lise Öğrencisi Hastanede Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]