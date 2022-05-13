Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı - Son Dakika
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Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı

13.05.2022 11:01
Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'nın (43) ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan eşi Ramazan Çaltı (46), savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'nın (43) ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan eşi Ramazan Çaltı (46), savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de oturan Hatice Çaltı'dan önceki gün haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri, ikiz bebeklere 5 aylık hamile Çaltı'yı banyoda hareketsiz buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Çaltı'nın sadece başında yara izi olduğu, vücudunun herhangi bir yerinde darp ve kesici ve delici alet yarası olmadığı belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında ölümü şüpheli bulunan Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı, polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan Çaltı, eşinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler verince dün adliyeye sevk edildi. Ramazan Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buldan Cumhuriyet Savcılığı, Ramazan Çaltı'nın serbest bırakılması kararına, üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren Denizli Nöbetçi 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çaltı'nın gözaltına alınmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Çaltı, bugün adliyeye sevk edilecek.


Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı
Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı
Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı
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Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı - Son Dakika
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