Son dakika haberleri: Banyoda ölü bulunan genç çift son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz bulunan ve kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitiren Volkan Atılgan (36) ve eşi Sevim Atılgan'ın (30) cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftin, kesin ölüm nedenlerinin otopsi raporunun çıkmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Bornova'da yaşayan Volkan Atıgan, eşi Sevim Atılgan ile hasta olan annesi Peruze Atılgan'ın Rafet Paşa Mahallesi, 5176 Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2'inci katındaki evine dün yatılı ziyarete geldi. Gece saatlerinde Atılgan çiftinin banyoda olduğunu fark eden Peruze Atılgan, uzun süre geçmesine rağmen çıkmamaları ve seslerinin de gelmemesi üzerine merak edip, kontrol etmek için kapıyı açtı. Oğlu ve gelinini yerde hareketsiz şekilde bulan Atılgan, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Atılgan çiftin cenazesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptığı genç çift, kurtarılamadı. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Savcının hastane morgundaki incelemelerinin ardından genç çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç çiftin otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alınan cenazeleri bugün saat 15.00 sıralarında Bornova ilçesindeki Naldöken Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenaze törenine, genç çiftin aileleri ve akrabalarının yanı sıra arkadaşları katıldı. Cenazede çiftin güçlükle ayakta durabilen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri yan yana torağa verildi.Genç çiftin kesin ölüm nedeninin, otopsi raporunun çıkmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi.