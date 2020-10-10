Banyoda ölü bulundu - Son Dakika

Banyoda ölü bulundu

10.10.2020 07:56
Banyoda ölü bulundu, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde Gülgün İlçin (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

İZMİR'in Buca ilçesinde Gülgün İlçin (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

Yıldız Mahallesi 206/4 Sokak'ta oturan Gülgün İlçin'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, bugün saat 05.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, İlçin'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.Ölümü şüpheli bulunan Gülgün İlçin'in evinde Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışma yaptı. İlçin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Banyoda ölü bulundu
Banyoda ölü bulundu
Banyoda ölü bulundu

Yıldız Mahallesi, İzmir, Buca, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banyoda ölü bulundu - Son Dakika

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