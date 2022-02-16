BANYODA SICAK SUYLA KENDİNİ YAKTI - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesinde banyo için hazırladığı fakat daha sonra unuttuğu sıcak suyu başına döken Yasin Çintimar (35) yandı. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Çintimar "Önce elektrik çarptı zannettim" dedi.

Aşkale ilçesine bağlı kırsal Gökçebük Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Yasin Çintimar, kaynattığı 2 kova sıcak suyla banyoya girdi. Soğutmayı unuttuğu suyu başına döken Çintimar, yakınlarından yardım istedi. Özel bir araçla Aşkale Devlet Hastanesi'ne götürülen Çintimar, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

'ŞOKU HALA ÜZERİMDEN ATAMADIM'

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Yasin Çintimar, yaşadığı şoku hala üzerinden atamadığını belirtti. Dalgınlığı sonucu hastanelik olduğunu belirten Çintimar şunları söyledi: "Elektrikli ısıtıcıyla hazırladığım suya ilave olarak bir kova daha sıcak doldurdum. Su dolu kovanın birini ılıtırken, diğerini unutmuşum. Yanlışlıkla sıcak su dolu kovadan aldığım suyu başımdan aşağı döktüm. Başım, boynum ve vücudumun bir bölümünde sızlama hissettim. Önce elektrik çarptı zannettim. Elimdeki boş maşrapayı görünce yandığımı anladım."