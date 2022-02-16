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Banyoda soğutmayı unuttuğu suyla kendini yaktı! Talihsiz adam hastanelik oldu - Son Dakika

Banyoda soğutmayı unuttuğu suyla kendini yaktı! Talihsiz adam hastanelik oldu

16.02.2022 19:15

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşanan olayda banyo için hazırladığı fakat daha sonra unuttuğu sıcak suyu başına döken 35 yaşındaki Yasin Çintimar yandı. Olay anını anlatan genç adam, "Yanlışlıkla sıcak su dolu kovadan aldığım suyu başımdan aşağı döktüm. Başım, boynum ve vücudumun bir bölümünde sızlama hissettim. Önce elektrik çarptı zannettim. Elimdeki boş maşrapayı görünce yandığımı anladım" dedi.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı kırsal Gökçebük Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Yasin Çintimar, kaynattığı 2 kova sıcak suyla banyoya girdi. Soğutmayı unuttuğu suyu başına döken Çintimar, yakınlarından yardım istedi. Özel bir araçla Aşkale Devlet Hastanesi'ne götürülen Çintimar, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Banyoda soğutmayı unuttuğu suyla kendini yaktı! Hastanelik oldu

"ÖNCE ELEKTRİK ÇARPTI ZANNETTİM"

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Yasin Çintimar, yaşadığı şoku hala üzerinden atamadığını belirtti. Dalgınlığı sonucu hastanelik olduğunu belirten Çintimar şunları söyledi: "Elektrikli ısıtıcıyla hazırladığım suya ilave olarak bir kova daha sıcak doldurdum. Su dolu kovanın birini ılıtırken, diğerini unutmuşum. Yanlışlıkla sıcak su dolu kovadan aldığım suyu başımdan aşağı döktüm. Başım, boynum ve vücudumun bir bölümünde sızlama hissettim. Önce elektrik çarptı zannettim. Elimdeki boş maşrapayı görünce yandığımı anladım."

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Yanık Tedavi Merkezi, Devlet Hastanesi, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banyoda soğutmayı unuttuğu suyla kendini yaktı! Talihsiz adam hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banyoda soğutmayı unuttuğu suyla kendini yaktı! Talihsiz adam hastanelik oldu - Son Dakika
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