Son Dakika Haberleri: Banyoda telefonla konuşan 13 yaşındaki kız elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti
BBC
Son Dakika Sağlık Banyoda telefonla konuşan 13 yaşındaki kız elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti - Son Dakika

Banyoda telefonla konuşan 13 yaşındaki kız elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti

6 saat önce

Hollanda'da banyoya telefonla giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu elektrik akımına k apılarak ciddi şekilde yaralandı ve hafızasını geçici olarak kaybetti.

Banyoda telefonla konuşan 13 yaşındaki kız elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti, System.String[]

Hollanda'nın Beverwijk kentinde, banyoya telefonla giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu, elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştu.

'Journal of Medical Case Reports' adlı dergiye göre, Hollandalı kız çocuğu 'büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle' elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, onu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkaran anne, kızını banyodan dışarı taşıdı.

Telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğu, kaz sonrası hafızasını kaybetti. Beverwijk Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan Hollandalı kız, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadı.

Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil, suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.

Hollandalı hekimler, çocuklarda elektrik yaralanmalarının çoğunun ev ortamında, düşük voltajlı elektrik akımından meydana geldiğini belirtiyor. Hekimlere göre, çocuklar arasında giderek yaygınlaşan akıllı telefonlardan kaynaklı elektrik çarpmaları, hem denetim eksikliği hem de bilgisizlikten kaynaklanıyor.

Hekimler, elektrikli aletlerin, suya yakın yerlerde prize takılmaması ve ıslak ortamda kullanılmamasını öneriyor. Bu konuda, çocukların, ebeveynler ve öğretmenleri tarafından bilgilendirmeleri tavsiye ediliyor.

Sağlık

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:05 
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