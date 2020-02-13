Banyoda yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü - Son Dakika

Haber verilen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, karı kocanın banyoyu ısıtmak için yaktıkları mangaldan yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

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