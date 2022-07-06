BANYODAKİ KADINI İZLERKEN YAKALANMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BANYODAKİ KADINI İZLERKEN YAKALANMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

06.07.2022 12:55
BANYODAKİ KADINI İZLERKEN YAKALANMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

MALTEPE'de banyodaki bir kadını pencereden izlediği gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ç. (22) hakkında 4 ayrı suçtan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MALTEPE'de banyodaki bir kadını pencereden izlediği gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ç. (22) hakkında 4 ayrı suçtan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Kezban K.'nin Maltepe'de ikamet ettiği ve 7 Haziran günü sabah saatlerinde duş aldığı sırada şüpheli Muhammed Ç.'nin camdaki sinekliği yırtarak onu izlediği anlatıldı.

Kezban K.'nin şüpheliyi fark ederek eşi Ramazan K.'ye haber verdiği belirtilen iddianamede, Ramazan K.'nin dışarı çıktığı, şüpheliyi çömelmiş bir şekilde camdan içeriye baktığını gördüğü ifade edildi. Ramazan K.'nin 'Sen kimsin' diye seslenmesi üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı ve bir süre sonra Ramazan K.'nin şüpheliyi kovalayarak yakaladığı belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİMuhammed Ç.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığı, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğu, sesin daireden geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaşarak 'bir an kendini kaybederek' eğildiğini ve banyo penceresinden içeri baktığını söylediği hatırlatıldı. Şüphelinin olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdüğü de kaydedildi.

CİNSEL ARZUSUNU TATMİN MAKSADIYLA EYLEMDE BULUNDUİddianamede Muhammed Ç.'nin mağdurun fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiği, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Muhammed Ç.'nin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Cinsel taciz", "Mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BANYODAKİ KADINI İZLERKEN YAKALANMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:58:40. #1.12#
SON DAKİKA: BANYODAKİ KADINI İZLERKEN YAKALANMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement