Banyodan Sonra ve Acı Yedikten Sonra Sakın Su İçmeyin..eğer İçerseniz...

Yaşam kaynağı olan su, insan vücudu için son derece önemli. Ancak suyun da doğru zamanda içilmesi gerek.Uzmanlar su içmenin kurallarını şöyle sıralıyor: "Banyodan sonra su içilirse, organlar yaşlanır. Acı yedikten sonra içilirse reflü, gastrit ve bağırsak rahatsızlığına yol açar.

Yaşam kaynağı olan su, insan vücudu için son derece önemli. Ancak suyun da doğru zamanda içilmesi gerek.Uzmanlar su içmenin kurallarını şöyle sıralıyor: "Banyodan sonra su içilirse, organlar yaşlanır. Acı yedikten sonra içilirse reflü, gastrit ve bağırsak rahatsızlığına yol açar. Meyvenin üzerine içilirse mide asidi oluşur. Spor sonrası su içmek karaciğer ve dalağı büyütür.



Tatlının üzerine su içilmesi şekeri yükseltir. Suyu korkunca, uyanınca, uykudan önce ve yemek arasında içmekte bir sakınca yoktur."



Uzmanlar, ayrıca acı üzerine içilen suyun, ağız yanmasını artırdığını, böyle durumlarda su yerine süt içilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.



Sabahları uyandığımızda aç karnına su içmenin faydaları nelerdir? Vücudumuza nasıl etkileri olur? İşte aç karnına su içmenin faydaları...



Sağlıklı saçlara kavuşturur.



Yeterince su içmek saçları içten dışa doğru besler, güçlendirir. Boş mideye su içmek ise daha da etkili.



Böbrek taşını ve idrar yolu enfeksiyonunu önler.



Midedeki asitler, hazımsızlık ve mide yanmasının yanısıra böbrek taşlarına da neden olur. Sabah su içerek aynı zamanda böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçebilirsiniz. Sadece sabahları değil gün içinde yeterli miktarda su içmelisiniz.



Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Yeterli su tüketimi, lenf sistemini temizler ve dengeler. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.



Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.



Geceleri, vücudunuz kendini yenilerken toksinleri ayırır. Sabah aç karnına su içtiğinizde bu toksinleri vücudunuzdan dışarı atarsınız. Böylece güne yenilenmiş ve sağlıklı bir biçimde uyanırsınız.



Metabolizmayı güçlendirir.



Boş mideye sabahları su içmek metabolizmayı en az yüzde 24 oranında hızlandırır.



Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi destekler.



Mide yanması ve hazımsızlığa iyi gelir.



Hazımsızlık, midedeki fazla asitten kaynaklanır. Bu asidin yemek borusundan geri gelmesi ise mide yanmasına neden olur.



Cildi güzelleştirir.

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