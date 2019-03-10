Son Dakika Haberleri: Banyodan Uyuşturucu Çıktı

Banyodan Uyuşturucu Çıktı

36 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde evde yapılan aramada 7 kilogram afyon sakızı bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde evde yapılan aramada 7 kilogram afyon sakızı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, banyodaki küvetin altına gizlenmiş 5 paket halinde 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Y.E. ve S.E. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:53 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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