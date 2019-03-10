Banyodan Uyuşturucu Çıktı
36 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde evde yapılan aramada 7 kilogram afyon sakızı bulundu.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde evde yapılan aramada 7 kilogram afyon sakızı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi'ndeki evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, banyodaki küvetin altına gizlenmiş 5 paket halinde 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Y.E. ve S.E. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:53 Kaynak: AA
Bakan Mustafa Varank Husumetli İki Köyü Barıştırdı
Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu
30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu
Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü