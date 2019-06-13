Banyon küvetinde uyuşturucu yetiştirmiş
8 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda banyo küveti ve saksılar içine ekilmiş 36 kök hint keneviri ele geçirildi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda banyo küveti ve saksılar içine ekilmiş 36 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği ekipleri yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, B.S.I. isimli şahsın ikamet olarak kullanmış olduğu evdeki konteyner ve bahçesinde hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Evde yapılan aramada, bahçe kısmında saksılara ekilmiş vaziyette değişik boylarda toplam 36 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. B.S.I isimli şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. - AYDIN
Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti
Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi
Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü
Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü