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Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika

Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı

23.08.2021 15:18

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, annesi ve oğluyla yaşayan 56 yaşındaki Gülay Dalsuna banyoda ölmüş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve oğluyla birlikte yaşayan Gülay Dalsuna, uzun süre banyodan çıkmayınca annesi merak etti.

HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULDU

Banyoya giren anne, Dalsuna'yı yerde hareketsiz halde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gülay Dalsuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Dalsuna'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı

Gaziantep, Otopsi, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika


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