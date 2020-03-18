Bapbacı'dan vatandaşlara 'stok yapmayın' uyarısı - Son Dakika
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Bapbacı'dan vatandaşlara 'stok yapmayın' uyarısı

6 saat önce

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından vatandaşların özellikle gıda ve temizlik ürünlerine talepleri artarken, bazı marketlerde raflar boş kaldı.

Bapbacı'dan vatandaşlara 'stok yapmayın' uyarısı, System.String[]

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından vatandaşların özellikle gıda ve temizlik ürünlerine talepleri artarken, bazı marketlerde raflar boş kaldı. Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Ali Bapbacı, vatandaşlara 'evinize stok yapmayın' uyarısında bulundu.


Türkiye'de korana virüs vakalarının görülmesinin ardından marketlerdeki gıda ve temizlik ürünlerine talep arttı. Talep artışından dolayı bazı marketlerde özellikle gıda ve temizlik ürünlerinin olduğu raflar boş kaldı. Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Ali Bapbacı, vatandaşlara stok yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bapbacı, vatandaşların marketlere olağan dışı talep gösterdiğini ve stok yaptıkları yönünde üyelerinden bilgi aldıklarını belirterek, "Halkımızın bu konuda hiçbir paniğe kapılmamasını rica ediyorum. Ülkemizde Allah'a şükür her şey bol. Ama halkımız sokağa çıkma yasağı olur düşüncesiyle evlerine gıda ve diğer ürünlerin stoklarını yapmak istiyorlar. Burada telaşa kapılma olmasın. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. Böyle bir durumda belediyemiz ve hükümetimiz boş bırakmayacaktır. Hükümetimiz gereken tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımızın evlerini doldurmasının bir anlamı yok " diye konuştu.


"Stoklanan gıda ürünü başka bir sağlık sorununu ortaya çıkarabilir"


Gıda ürünlerinin son kullanma tarihi olduğunu hatırlatan Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Ali Bapbacı, haddinden fazla ürün alınması durumunda başka bir sağlık sorunu ortaya çıkabileceğini savundu. Bapbacı, "Evinize 6 ay, bir yıllık gıda malzemesi doldurduğunuzda son kullanma tarihi geçebilir. Son kullanma tarihi geçen ürünleri de kullandığı zaman başka bir hastalık olabilir. O yüzden vatandaşlarımız paniğe kapılmasınlar. Ülkemiz bu virüsün üstesinden gelecektir. Bir hafta, 10 günlük yiyecek içecek alınabilir ama vatandaşlarımızın daha fazlasını evlerine stok yapmalarına gerek yok. Sokağa çıkma yasağı gibi bir şeyin olacağını zannetmiyorum ama devlet büyüklerimiz bu konuyu daha iyi bilir" dedi. - ISPARTA

Çin Halk Cumhuriyeti, Isparta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

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